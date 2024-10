La competencia en ‘La descarga’ subió de nivel y en la noche de este jueves 17 de octubre se invirtieron los papeles y ahora son los mentores los que tienen que esforzarse por elegir a los mejores concursantes.

De esta manera, Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz compitieron entre ellos en el capítulo 10 del programa que entregará 500 millones de pesos al ganador.

Precisamente, en el cierre del episodio, la intérprete de amor Sincero se dejó sorprender de la voz de Ranfi Rivas (quien interpretó ‘Puntos suspensivos) y fue la más rápida en oprimir el botón.

Sin embargo, Rivas ya le había confesado al presentador Carlos Calero que no quería quedar en el grupo de la cantante de ‘Adicta al dolor’. Por esta razón, el joven se sorprendió al darse cuenta que protagonizaba el dicho: al que no quiere caldo se le dan dos tazas.

¿Qué le dijo Ranfi Rivas a Marbelle en ‘La descarga’?

El último participante del reciente episodio con un tono suave fue sincero con la jurado y no se aguantó las ganas de decirle a ella que “le cae mal”.

“Me voy acercar y te lo voy a decir, yo le estaba diciendo a Calero, de hecho, que a uno a veces no le cae bien alguien, pero uno no sabe por qué. Eso me pasa contigo”, dijo el artista.

¿Qué es ‘La descarga’ de Caracol?

‘La descarga’ es un ‘reality’ emitido por Caracol Televisión, que forma parte del formato de ‘talent show’.

Se centra en encontrar nuevos talentos musicales en Colombia. Los concursantes, quienes ya tienen alguna trayectoria o habilidad destacada en la música, compiten para ganarse un lugar en la industria musical, mientras son guiados por un grupo de reconocidos mentores.