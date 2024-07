La actriz Paola Rey y participante de ‘Masterchef Celebrity’ se sorprendió con la pregunta que le hizo Claudia Bahamón en la emisión de este sábado 6 de julio.

En el reto de cocina de este sábado, los participantes tenían que preparar un chorizo, un platillo importante en el gastronomía del país.

Sin embargo, antes de comenzar el reto, la presentadora huilense le comentó a Paola Rey y a Carolina Cuervo, las únicas participantes que son mamás en el ‘reality’ de cocina, sobre su rol de madre.

Claudia Bahamón preguntó: “Entiendo que lo más importante son nuestros hijos hoy en día, pero quiero saber, ¿qué es lo que más valoran de ser madres y qué no?”

Rey comentó entre lágrimas: “Esto me conmueve porque amo ser mamá, siempre fue un sueño para mí y no cambio la experiencia de ser mamá por nada del mundo, es lo más lindo que me ha pasado porque me ha hecho mejor persona”.