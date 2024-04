La propuesta de ingresar a una casa con más de 20 personas que desconocidas no debe ser atractiva, pero lo es cuando hay más de 400 millones de pesos en juego.

Martha Isabel Bolaños lleva años construyendo su carrera como actriz y ha sido llamada ‘La Pupuchurra’ desde que hizo el papel en ‘Betty, la fea’.

Bolaños tuvo que toparse con personajes de diferentes edades en ‘La casa de los famosos’, entre ellos ‘la Segura’ y Karen Sevillano, quienes son reconocidas por su contenido en redes sociales.

A pesar de que Bolaños le dijo a Pulzo en una entrevista que creía que se la iba a llevar bien con Segura, la competencia se ha vuelto tan tensa que hay días en los que no se pueden ni ver. Incluso han protagonizado fuertes peleas.

Nada había sido tan grave como la que pasó recientemente, mientras se encontraban en un ‘brunch’.

Teniendo en cuenta que ya no se soportan, la discusión inició de manera sencilla. ‘La Segura’ y Karen Sevillano se fueron en contra de Bolaños:

“En ningún momento me he hecho la víctima. Si yo quisiera me colgaría de muchas cosas para hacerme la víctima y no lo hago, respondo a lo que tú dices o tú respondes a lo que yo digo. Me sentí vulnerable. Fue tanto, que quise llorar y no lo permití porque yo no le regalo mis lágrimas a cualquier persona. Tú eres una persona egoísta y tú misma lo reconociste”, afirmó Natalia Segura, quien añadió que Bolaños estaba ansiosa por ganar los 400 millones de pesos.

Pero ‘la Pupucchura’ no se quedó callada y no solo le respondió a Segura, sino que también aprovechó para hacerlo con Sevillano:

“Yo no tengo ese veneno en mi corazón. Se nota y es evidente. Yo no tengo el corazón podrido. No tengo ese veneno, no tengo esa cizaña, no tengo esa capacidad de humor para destruir, la verdad“.

La pelea está cazada y en redes sociales hay comentarios divididos sobre el accionar de las tres mujeres.