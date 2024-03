Este jueves 14 de marzo, Mafe Walker destapó varios secretos de su vida personal al participar en la actividad de la línea de vida de ‘La casa de los famosos’.

(Vea también: “No me arrepiento de nada”: Nataly Umaña se destapó luego del freno que le puso Melfi)

La creadora de contenido, que sorprendió a varios televidentes con su presencia en el programa, comentó que nació en 1981 y vivió una infancia muy amorosa gracias a sus padres. No obstante, en el colegio se enfrentó a una dura situación.

“Mi infancia fue espectacular y con muchos valores. Mis papás son mi vida y vengo de dimensiones muy altas al planeta. Desde chiquita he tenido esos dones, estuve en un colegio femenino donde tuve bullying. No sé si era por mi frecuencia y me tildaban de loca”, explicó inicialmente.