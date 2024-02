En diálogo con Juan Diego Alvira, Aída Cortés habló de su actividad y de sus ganancias. “En un día, en 3 horas, me hice como 5.000 dólares”, confesó.

La cifra equivale a algo más de 19 millones de pesos; más que los 15’600.000 que gana un empleado colombiano que devenga el salario mínimo, si se suma solo su sueldo mensual.

Tal como lo había hecho hace años, la joven defendió lo que hace: “Pude ser abogada, pero pude ser p***; la profesión no define tus valores”. Además, atribuyó a “una necesidad vigente” el auge de las jóvenes que se dedican a lo mismo que ella.

“Nada crece si no se necesita en la sociedad. Entonces partamos del hecho de que es necesario. Si no lo fuera, no lo comprarían”, comentó. “No nos pueden tachar de p***s ni de fáciles, porque fáciles no somos”.

Cortés también confesó cómo le contó a su familia sobre lo que hacía: “Los senté con un tablero y les expliqué: me dedico a esto. No vayan a pensar que me volví p***. Me está yendo bien, pagan en dólares. Yo era independiente, pero ya estaban los rumores”, narró.

“Yo soy un partidazo, Juan Diego, ¿o no!”, concluyó.

