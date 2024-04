El actor Julián Trujillo habló con ‘la Segura‘ para que bajaran la guardia, después de que se iniciara una batalla campal entre los dos participantes en el ‘brunch’ del domingo pasado.

Trujillo y Segura se dijeron algunas verdades que incomodaron a Karen Sevillano, quien no se aguantó las ganas de contestarle al actor de una manera muy grosera que creó una controversia en redes sociales:

“Maldito, desgraciado, perro sarnoso. Infeliz, porque no le voy a decir más nada, sino el infeliz de Julián Trujillo. Como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá manipulada y maltratada emocionalmente”, dijo Sevillano.