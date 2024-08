Sería una mentira decir que el reto del episodio del 22 de agosto en ‘Masterchef Celebrity Colombia’ estuvo sencillo. Como si fuera poco tener que presentar un plato de alta calidad, los jurados decidieron que tendría que trabajar en pareja, pero sin poderse ver.

Para lo complicado que era, muchos de los participantes lograron sacar una buena entrada y plato fuerte, a pesar de que no se parecieran mucho, pero hubo otros que no se lograron destacar en nada, ni siquiera en el recipiente en el que emplataron.

Juan Pablo y Caterin Ibargüen trabajaron juntos y muchos de sus contrincantes tenían fe en ellos porque se han destacado en retos anteriores por su talento.

Sin embargo, Claudia Bahamón no los llamó por ser precisamente los mejores, sino porque el equipo de producción le avisó que había una pareja que estaba haciendo trampa:

“Cocineros, por favor, atención. Acuérdense que aquí tenemos muchas cámaras y resulta y acontece que ya empezaron a hacer trampa”.

Inmediatamente, Llano e Ibargüen se sintieron aludidos y trataron de defenderse:

“Uno puede cometer errores de ejecución por inocencia, ¿si me entiendes?, eso es diferente porque estás, te equivocas y seleccionas algo que no es, pero no malintencionado”, afirmó el actor.

Y es que a pesar de que su manera no fue tan directa, el hecho de que trataran de mostrarse cosas por debajo del límite permitido les causó un garn inconveniente, pues el equipo detrás de las cámaras siempre está pendiente de todo lo que pasa en cocina.