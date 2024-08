El capítulo del 21 de agosto estuvo lleno de emociones porque era una noche decisiva para algunos. El reto consistía en ofrecerles un plato de comida a unos ‘foodies’ (‘influenciadores’ de comida) reconocidos de Colombia, además de, por supuesto, los mismos jurados.

Juan Pablo Llano no tuvo una buena racha, pues a pesar de que hizo una novedosa espuma de frijoles no logró salvarse y se llevó delantal negro. Franko, por otra parte, no solo fue el peor de la noche, sino que también se llevó un pin de inmundidad que solo había ganado Alejandro Estrada en un capítulo anterior.

Pero lo que llamó la atención de los televidentes fue el pequeño accidente que tuvo Claudia Bahamón al tratar de ayudar a Jacques Toukhmanian, quien necesitaba sacar de la candela de la estufa unas almendras. Bahamón se acercó, se percató de que se habían quemado, al tratar de salvarlas, cogió el mango del sartén mal y se quemó.

El participante trató de ayudarla, pero con la adrenalina del momento, no lo logró hacer. La presentadora, olvidando que el utensilio estaba así de caliente, lo volvió a cogerlo y se volvió a herir.

Finalmente, se alejó de la estación de Toukhmanian y se acercó a Ilenia, otra participante del programa, que también se quemó.

En redes sociales hubo varios cometarios respecto al tema y varios lamentaron lo sucedido, sobre todo porque ella trató de hacer una buena acción para ayudarle con el tiempo que sobraba al participante.

A mí @CLAUDIABAHAMON me parece muy top pero a veces parece una niñita necia, está esta gente corriendo y ella metiendo la mano #MasterChefCelebrityColombia — Juletzy Arregocés Amaya 🌴🌞⛵ (@La_Amayaa) August 22, 2024