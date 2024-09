Los participantes de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ se la han llevado muy bien en la temporada 2024. Sin embargo, la enemistad de Franko y ‘Cony’ fue evidente en la pantalla y en la competencia.

Luego de la salida del comediante, pudo darse cuenta de los comentarios que hacía detrás de él, las caras y la actitud que adoptaba cuando estaba cerca.

Franko habló de ‘Cony’ Camelo y su agresividad en ‘Masterchef’

En una entrevista con La FM, Franko se desahogó y comentó todo lo que pensó cuando vio todo lo que ‘Cony’ Camelo opinaba de él:

“Ahora que he tenido la oportunidad de ver los programas al aire siento que hay brusquedad en ‘Cony’, hay una apatía en ‘Cony’ como un resentimiento, no sé si es lo que expresa. Es evidente que se refirió hacia mí con desagrado, con fastidio, con grosería y no lo digo yo, lo dicen millones de colombianos que vieron esa actitud. Yo nunca respondí a esas agresiones, yo preferí callar. Creo que ella fue agresiva conmigo, creo que hubo agresividad“.

Franko no solo dijo que su reto más difícil fue trabajar con ‘Cony’, sino que comentó sobre la posible razón por la que él le cae mal a la actriz.

“No encuentro una razón por la sencilla razón de que no nos hemos dado el tiempo de conocernos. Tuvimos una conversación de dos o tres minutos en un sofá y fue agradable, entonces no sé. También quizá vio episodios de comedia mía y no le gustó, no sé”, afirmó Franko.

Para cerrar, aseguró que no sintió esta actitud por parte de nadie más, así que se sentía tranquilo por ese lado.

Quién podría ser el ganador de ‘Masterchef Celebrity’, según Franko

A pesar de decir que sus preferidos para llevarse el premio son ‘Jacko’ y Juan Pablo Llano, aseguró que, por talento y disciplina, el título podría estar entre Paola Rey y Martina, la ‘peligrosa’.