La chef mexicana ha conquistado el corazón de miles de colombianos con su profesionalismo y su carisma a la hora de interactuar con los participantes. Solo ha tenido un roce y ha sido con ‘Cony’, la actriz que casi que con todos ha tenido problemas en la competencia.

En el capítulo del 24 de septiembre los participantes tenían que presentar un postre dándole prioridad a un helado. A pesar de que algunos trataron de innovar con sus platos, no lograron el resultado que querían, como les pasó a Carolina Cuervo y a Juan Pablo Llano.

Adria Marina reagañó a ‘Cony’ y a Dominica en ‘Masterchef’

Sin embargo, quienes no tuvieron mucha suerte fueron ‘Cony’ y Dominica, pues no cumplieron con el reto y, además, presentaron un plato que no tenía nada que salvarle.

Y es que, según se le entendió a la jurado, hacer un waffle para mostrar a estas alturas de la competencia, no tiene presentación, sobre todo porque esa parte la hizo Jorge Rausch, así que ellas se encargaron de una salsa, alguna fruta picada y ya.

No fue todo, cuando presentaron el plato tuvieron que llevar todos los ingredientes para ponerlos en el atril y se tomaron más tiempo del debido, lo que le molestó a la mexicana.

Al momento de pasar adelante, Adria Marina no solamente les criticó la demora, sino también la simplicidad del plato, pues aseguró que no se habían esforzado lo suficiente.

Los televidentes celebraron el acto en redes sociales:

“Waffle hecho por el chef, helado sin ninguna intervención y pa rematar se les cae= delantal negro para ciertas”, “uno ve los churros, la milhoja y esos tremendos postres. Salen ‘Cony’ y Dominica con un waffle y fruta picada en 60 minutos“, “Adria les tiro duro a ‘Cony’ y Dominica, amo a esta mujer”, “no resolvieron ni mierda, ¿de qué se sienten orgullosas?”.