Durante su participación en el ‘aftershow’ de ‘Masterchef Celebrity’, llamado ‘Manos arriba‘, conducido por Dominica Duque y Estiwar G, la extenista profesional Mariana Mesa se refirió sin tapujos a su experiencia en la edición 2019 del programa, y no dudó en señalar a la que, según ella, fue la villana de su temporada: Isabella Santodomingo.

Con la sinceridad que la caracteriza, Mesa explicó que la actitud de Isabella Santodomingo causó incomodidad en varios momentos del concurso, especialmente por los comentarios que hizo hacia Sara Corrales, también participante de esa edición.

Según Mariana, aunque en general el grupo fue muy unido y alegre, el comportamiento de Isabella desentonaba con esa buena vibra que reinaba entre los concursantes.

La exdeportista fue enfática al decir que no volvió a saber nada de Santodomingo una vez terminó el ‘reality’. “Ni volví a hablar con ella, ni supe más. Cada quien tomó su camino y ya”, expresó. A pesar de las tensiones causadas por esa convivencia, Mariana prefirió resaltar el ambiente positivo que vivió con los demás compañeros. “Más allá de eso, fue un grupo muy chévere. Había mucha alegría, mucha complicidad, y eso me quedó como un bonito recuerdo”, agregó.

Mariana Mesa no le gustó hacer postres en ‘Masterchef’

En la conversación con los conductores del programa, también se tocaron otros aspectos de su paso por la competencia culinaria. Uno de los temas fue su relación con los postres, algo que, según confesó, no le gustaba mucho al comienzo.

“No, a mí no me gustaban los postres”, dijo entre risas. Sin embargo, reconoció que desde el primer momento sabían que los postres eran un reto obligatorio para todos los participantes. Por eso, se esforzó en estudiarlos y practicarlos hasta lograr resultados aceptables. “Trabajé mucho en eso. Lo estudié, lo practiqué y al final me destaqué por hacerlos de alguna manera posible. Algunos me salieron bien, otros no tanto, pero siempre lo intenté”, aseguró la exparticipante de ‘Masterchef‘,

Mariana también compartió su experiencia con los jurados del programa, destacando el trato que recibió de cada uno de ellos. “Con los tres me fue bien. A Jorge lo amo con locura, me encantó su manera de ser. ‘Nico’ fue muy duro conmigo, pero bueno, eran temas de cocina, nada personal”, explicó. En cuanto al tema de “los cachetes de Rausch“, Mariana recordó que a ella no le tocó vivir esa experiencia. “No me acuerdo del cachete, creo que no me tocó”, dijo entre risas.

La charla, cargada de anécdotas y recuerdos, permitió conocer otra faceta de Mariana Mesa, quien más allá de su exitosa carrera como tenista, demostró tener carácter, disciplina y buena disposición para aprender algo completamente nuevo como la cocina.

Aunque no se convirtió en la ganadora de esa edición, su participación dejó una huella en los seguidores del programa por su autenticidad y su disposición para afrontar los retos con una sonrisa, incluso cuando las tensiones y los desacuerdos hacían parte del menú.

