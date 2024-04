Una de las exparticipantes que más dio de qué hablar en ‘La casa de los famosos’ fue la también actriz Sandra Muñoz, quien fue tendencia en redes sociales por el fugaz amorío que sostuvo dentro del ‘show’ con Juan David (también exconcursante).

Sandra Muñoz, que ha participado en otros programas de supervivencia, como ‘La isla de los famosos’ y ‘Reto 4 elementos’, señaló en varias oportunidades que estaba soltera, pero algunos televidentes no olvidaron que justo cuando empezó el programa mencionó que tenía una relación.

Al respecto, la manizaleña despejó todo tipo de dudas por medio de un video en el que dio detalles de qué fue lo que ocurrió.

“Tuve una relación de varios años, demasiado tóxica y tormentosa. Mis seguidores veían que subía y quitaba las fotos porque en el último año peleamos muchas veces por diferentes situaciones que jamás en mi vida pensé que iba a aguantar por estar enamorada y querer luchar por una relación. Aguanté cosas que, como mujer, no debemos aguantar”, dijo inicialmente en las imágenes.

De hecho, comentó que, pese a que estaba dándose otra oportunidad con esa persona, todo llegó a su fin cuando entró al programa.

“Cuando yo firmé el contrato con RCN, yo estaba soltera. Yo pasé todo diciembre, Navidad y fin de año afuera del país con mi familia, y en enero mi ex me buscó […]. Empezamos otra vez y estuvimos más o menos dos semanas antes de entrar a ‘La casa de los famosos’, y el día que entré terminamos”, explicó Sandra Muñoz.

Pero allí no quedó todo, pues también reiteró que la relación que estaba sosteniendo con dicha persona iba a terminar sí o sí en dado caso de que ella durara más de dos semanas en el ‘reality’, situación que finalmente ocurrió (duró casi 2 meses).

“En los días que estuvimos bien hicimos un acuerdo y era que, si yo me pasaba de una o dos semanas, él no iba a estar más conmigo e iba a declararse una persona soltera porque no iba a esperar que su pareja llegara a los dos meses. Posiblemente, a las dos semanas él ya iba a estar con otras personas. Esa fue la decisión que tomamos”, agregó en su relato.

Por último, se refirió a lo que pasó con Juan David y dejó claro que nunca pensó en una relación seria más allá del programa, aunque reconoció que en su momento se dejó enamorar sin importar qué podría pasar a futuro.