Las cámaras de ‘La casa de los famosos’ captan cada movimiento de los participantes durante las 24 horas del día, lo que ha llevado a varios momentos incómodos y controversiales. En los últimos días, las concursantes han sido blanco de críticas por parte de los televidentes, ya que han mostrado más de la cuenta en varias oportunidades.

Entre las protagonistas de estos momentos están ‘Yaya’, quien tuvo un percance con su toalla; Karina García, que en varias ocasiones ha dejado al descubierto sus atributos; y ‘La Jesuu’, quien también ha protagonizado escenas que han dado de qué hablar en redes sociales.

(Lea también: Descuido de ‘Yaya’ calentó ‘La casa de los famosos’: accidente con toalla se hizo viral)

Ante el descontento del público, la presentadora Carla Giraldo no dudó en hacer un fuerte llamado de atención en vivo. Con un tono directo pero amable, recordó a los concursantes la importancia de cuidar su imagen y su comportamiento dentro de la casa.

Luego, dirigió su mensaje específicamente a las mujeres de la competencia:

“Chicas, hay que tener un poco de pudor a la hora de cambiarnos y vestirnos. Recuerden que no solo nos ve gente grande, también nos ven jóvenes y niños, y es importante ser un poco más recatadas. Se los digo con todo el amor, porque no está tan chévere ver imágenes que no queremos”, mencionó la actriz.