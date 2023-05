Christian Nodal, uno de los cantantes más populares de la música regional mexicana, y la cantante argentina Cazzu, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que están esperando un bebé.

La noticia generó una gran emoción entre los fanáticos de la pareja, quienes han seguido de cerca su romance desde que comenzaron a salir tras la ruptura de Nodal con Belinda.

Desde el anuncio de su embarazo, la pareja ha compartido varias entrevistas, en las cuales se les ve con mucha felicidad y emoción por la llegada de su primer bebé.

¿Cómo se llamaría el hijo de Nodal y Cazzu?

En una de sus apariciones más recientes, Christian Nodal reveló cuál sería el nombre que le pondría a su hijo, dejando a sus seguidores intrigados y emocionados.

“Si fuese niño… la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro, y niña, pues no sé… ahí si no sé”, declaró en una visita que tuvo a Colombia.

Sin embargo, dejó claro que este nombre no es del agrado de la cantante de trap, quien de seguro tendrá ideas muy modernas.

Tanto Christian Nodal como Cazzu han compartido su amor en sus redes sociales, han demostrado ser una pareja amorosa y comprometida por lo que han cosechado muchos seguidores.

Además, el anuncio del embarazo ha generado una gran emoción entre sus seguidores, y la revelación del que sería el nombre de su hijo ha agregado un toque extra de emoción y significado a la noticia.

Desde ya, todos los seguidores del mundo del entretenimiento y su música esperan con ansias la llegada del bebé, y desean lo mejor a la pareja en este emocionante momento de sus vidas.

