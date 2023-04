Durante los últimos días, Belinda ha sido la protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación y redes sociales, no solo por temas relacionados con su carrera artística, sino, también, porque el fin de semana pasado, se conoció que su expareja Christian Nodal se convertirá en padre con la también cantante, Cazzu.

(Vea también: “Me lastimó”: Belinda pasó gran susto durante un concierto, por fan que se le tiró encima)

¿Qué dijo Belinda sobre el embarazo de Cazzu y Nodal?

En una entrevista con el programa Sale el sol, la artista aseguró: “Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría. Ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor”.

De paso, invitó a los medios de comunicación a no volverle a mencionar ningún tema del pasado. “Les pido por favor, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad, es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie”.

Muchos de sus seguidores se fijaron en lo que ella hizo ese día cuando Cazzu dio a conocer la noticia de su embarazo. Los internautas no pasaron desapercibido el atuendo que la intérprete de Luz sin gravedad tenía ese día y que dejó en evidencia su perfecto abdomen plano.

View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

¿Belinda se hizo retoque estético en sus labios?

En esa misma imagen, los internautas se fijaron en un detalle en el rostro de la cantante. Para muchos, sus labios se veían un poco extraños, afirmando que, supuestamente, se había sometido a un procedimiento estético para darles mayor volumen.

Luego de recibir múltiples comentarios, la cantante mexicana se animó a aceptar que sí se los “rellena” para que den ese aspecto. “Se llama rellenar los labios por afuera, ¡¡¡está muy de moda!!!”, les contestó a sus seguidores que estaban siendo insistentes con el tema.

¿Qué cirugías se ha hecho Belinda?

A lo largo de su carrera, Belinda ha tenido algunos cambios de apariencia. Actualmente, es considerada una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo en Latinoamérica y luce completamente diferente a como se mostraba hace unos años.

Aunque, por ahora, la artista no se ha referido a este tema, para muchos de sus seguidores, es probable que se haya sometido a algunas cirugías estéticas para perfeccionar su rostro y su figura.

Cirujanos estéticos también le han dado fuerza a esa teoría afirmando que, supuestamente, la ex de Christian Nodal se ha realizado: rinoplastia, refinamiento de mentón y una bichectomía.

View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

(Lea también: [Video] Actor hizo revelación bomba; habría tenido una relación con Belinda)

¿Cuántos años tiene Belinda?

Su nombre de pila es Belinda Peregrín Schüll. Además de cantante, también se ha destacado como actriz. Nació el 15 de agosto de 1989. Actualmente tiene 33 años. Su carrera artística comenzó cuando debutó como actriz infantil, cuando tenía 10 años. Dos años más tarde, lanzó su álbum musical, Belinda.