Belinda y Christian Nodal conformaron una de las parejas más llamativas de la farándula latinoamericana, hasta que en febrero de 2022 la relación llegó a su fin, dando a paso a un escándalo que se prolongó por varios meses debido a las declaraciones de cada uno sobre la ruptura.

El cantante de música norteña ya siguió adelante y sostiene un romance muy serio con la argentina, Cazzu. Pero ahora hay una importante noticia, la artista, en un reciente concierto, dio a conocer que se encuentra embarazada del cantante, algo que impactó a los seguidores de ambas personalidades.

Mientras daba un concierto en su natal México, Nodal expresó que ya no era un “papacito” y que ahora ya es papá. Ante todo esto, muchos se preguntan qué piensa Belinda, pues al poco tiempo de saberse todo este ella publicó un video que los internautas tomaron como su respuesta al respecto.

La fuerte indirecta de Belinda para Christian Nodal

Mientras Cazzu mostraba una incipiente barriguita en vivo y Christian Nodal estaba que no cabía de la dicha, la princesa pop latinoamericana estaba terminando la gira de medios en España para promocionar la segunda temporada de la serie ‘Bienvenidos a Edén’, que próximamente estrena en Netflix.

Entonces la cantante de origen español aprovechó para compartir varias fotos en sus redes sociales y también publicó un video en su cuenta TikTok, con esta última publicación fue que llamó la atención, pues lucía un atuendo muy holgado y se dispone a bailar, a medida que avanza la música, ella se sube la sudadera para demostrar el abdomen plano y marcado que tiene.

Como precisamente la parte del cuerpo que Belinda decide mostrar es su vientre, los usuarios de las redes sociales entendieron que esto habla del embarazo de Cazzu, la nueva novia de su ex. Con estas imágenes, ella agregó esta descripción: “domingo de chandaleo”.

Pero eso no fue todo, la intérprete de ‘Bella Traición’ puso una canción muy diciente de fondo en el corto, ‘Beyonce’ de Amarni, cuya letra dice: “No necesito un anillo y mis chicas no necesitan nada porque he pasado por el infierno y he vuelto. Escucha cantar al luchador”, lo que podría tomarse como una clara indirecta a Nodal.