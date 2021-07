Sucedió en un momento en que ella hablaba de “su chico”, y apareció él con flores y globos, como parta cortejarla, pero ella bromea diciendo que no se refería a alguien “tan chico”.

Los fanáticos del “niño del Oxxo” se emocionaron al verlo en ese breve instante, en el que desafortunadamente tampoco le salió bien su famoso ‘mmm’.

La mexicana, que también fue presentadora de los premios con la colombo estadounidense Kali Uchis, se convirtió en la reina de la velada, ganando el premio más esperado, el de Ícono Miaw.

En la previa, Navarro también posó con Danna Paola, después de salir en un video mirándola de cerca mientras bailaba.

Danna Paola and Elías Navarro “El Niño Oxxo” pose on the pink carpet at the 2021 MTV MIAW Awards at Quarry Studios in Mexico City, Mexico.

More 📸 #MTVMIAW2021 👉 https://t.co/GlTSDhZFI7 #MIAW #PinkCarpetMTVMIAW #MIAWEnMTVHits #EliasNavarro #DannaPaola #Ninodeloxxo pic.twitter.com/226Mi55W0N

— Getty Images Entertainment (@GettyVIP) July 14, 2021