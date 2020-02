green

En entrevista con la revista 15 Minutos, Hanny dijo que compartir escenas con el reconocido actor es “una experiencia muy linda”, pues nunca se imaginó estar con un profesional “tan famoso como él”.

Sin embargo, no solo admira a Sebastián, sino que le quedó para la vida una recomendación que él le dio: “El mayor consejo que me dio fue aprender a llorar en las escenas tristes y me dijo que había que meterle sentimiento para que todo me saliera muy bien”, recordó la joven promesa en la publicación.

Hanny Vizcaíno sueña con prepararse para algún día ser la protagonista de una producción para cine o televisión, pues la experiencia le ha gustado bastante. Mientras tanto, tiene como referencia en la industria a Karol Sevilla, estrella del programa infantil ‘Soy Luna’.

Desde el estreno de ‘Pa’ quererte’, Hanny se ha sabido robar el corazón de los colombiano con su ternura y profesionalismo.