La cantante dominicana sorprendió este jueves durante la ceremonia del Premio Lo Nuestro a lo mejor de la música latina, gala en la que recibió el premio por la Canción Tropical del Año por remix de ‘La Mejor Versión De Mi’, en el que colaboró con Romeo Santos.

Asistió con un vestido blanco de dos piezas que dejaba ver su vientre y al subir al escenario para recibir el galardón confesó:

“Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras. [..] Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita, hoy de seis meses, la comparto con ustedes hoy”.

Con una gran sonrisa, la intérprete de ‘Criminal’ no escondió ninguna de sus emociones esta noche. No reveló el sexo de su bebé, pero sí resaltó su amor al productor ‘Raphy’ Pina, con quien recientemente anunció que se casará, y que no dejó escapar la oportunidad para besarle la barriga instantes antes que subiera al escenario.

Gracias al #TeamNatti a nivel global por sus votaciones y por hacer esto una realidad, una noche de mil emociones. https://t.co/kiezpc8toN pic.twitter.com/287jHlzUDk — NATTI NATASHA (@NattiNatasha) February 19, 2021

Simultáneamente, la revista People difundió que la reguetonera será la imagen de su próxima portada y difundió la entrevista donde ella da detalles de su proceso para ser mamá, “una de sus metas en la vida”, según la publicación.

El medio cuenta que en 2007 la cantante se sometió a una cirugía en la que tuvieron que extirparle una trompa de Falopio y los doctores le dijeron que por más que tratara, no iba a poder embarazarse de forma natural, “así que el [siguiente] paso era hacer el tratamiento de inseminación in vitro”.

Entre otras cosas, la artista confesó que tuvo que inyectarse muchas hormonas y eso la afectó mucho. Pero después de mucho buscarlo, finalmente llegó el día en que lo consiguió y así se enteró:

“Estábamos en Puerto Rico. Un día fuimos a hacer Jetski. Empecé a sentir un dolor en la espalda. […] La mañana siguiente, a [Raphy] le hace una llamada el doctor directamente. Se me para a un lado con el celular, abre los ojos y me dice: ‘Tú estás embarazada’“.

Y añadió: “Estamos superfelices. Voy a ser mamá. Nunca he estado de tan buen humor en mi vida”.

Por último, en su conversación con la revista, les dejó un mensaje a todas las mujeres que atraviesan la misma situación, que sueñan con ser mamás pero su cuerpo y la sociedad les hacen la labor más difícil: “A las mujeres que pasan por una situación como esta [quiero decirles] que no deben limitarse a nada por la opinión de nadie. En esta vida todo es posible. Toda la tormenta pasa y yo he sido un vivo ejemplo de eso”.

Este es el video que compartió People, y que la dominicana compartió en sus redes sociales:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Además, compartió las imágenes que acompañarán la entrevista en la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Y otras más gritándole al mundo el amor por su bebé, luego de la gala de premiación:

Just In Love with my baby 🤰🏻😍 pic.twitter.com/GOFgDMOTvZ — NATTI NATASHA (@NattiNatasha) February 19, 2021

Natti Natasha, junto a su pareja el productor ‘Raphy’ Pina, dueño de Pina Records:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Por último, esta es la canción junto a Romeo Santos por la que le otorgaron el premio a mejor canción tropical del año: