green

“También quería gritarlo a los 4 vientos. I said yes (Yo dije sí)”, fue lo que escribió la cantante dominicana en el post de la publicación, con la que no ocultó la emoción que le produjo dar este paso en su vida.

Natti Natasha, que tuvo que mostrar prueba de embarazo para aclarar rumor, apoyó su mensaje con una fotografía en la que aparece su mano con un enorme anillo de diamantes en su dedo anular y, debajo de ella, la mano de su ahora prometido.

Aquí, la publicación con la que la reguetonera confirmó que llegará al altar en los próximos meses; allí añadió la canción ‘Antes que salga el sol’, que sería una dedicatoria para su enamorado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NATTI NATASHA (@nattinatasha)

¿Quién es el novio y ahora prometido de Natti Natasha?

Como se confirmó hace meses, cuando se especuló que la intérprete de ‘Oh Daddy’ sería madre, el productor ‘Raphy’ Pina es el hombre que logró conquistar el corazón de la artista.

Aunque Natalia Gutiérrez, como es el nombre de pila de la cantante, siempre ha mantenido su vida sentimental alejada de los medios, luego de que confirmó su relación con el empresario, no ha perdido oportunidad para expresarle lo mucho que lo ama.

Aquí, una foto que compartió la artista junto a su prometido:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NATTI NATASHA (@nattinatasha)

¿A qué se dedica ‘Raphy’ Pina, prometido de Natti Natasha?

Puede que para muchas personas su nombre suene ajeno a la industria, pero lo cierto es que Rafael Antonio Pina, como es su nombre de pila, es quien fundó la famosa compañía musical Pina Records.

El reconocido productor, que le regaló un lujoso carro a su novia en 2019, es mánager de Daddy Yankee y ha sido parte importante de su trayectoria musical; actualmente también representa a Natti Natasha, a quien tiene vinculada a su compañía.

Problemas legales de ‘Raphy Pina’, dueño de Pina Records

Como indicó EFE en agosto de 2020, el empresario fue acusado de posesión ilegal de armas y munición, delito del que se declaró inocente y por el que terminó pagando una fianza de un millón de dólares.

Cabe mencionar que la multa fue alta debido a que él tenía antecedentes legales: en 2016 le dictaron sentencia por un caso de fraude hipotecario; allí obtuvo el beneficio de libertad condicional.