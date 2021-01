Campos, que tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram, reveló este viernes en un video publicado en su canal de YouTube que fue víctima de abuso sexual por parte de Ricardo González, mejor conocido como Rix.

La creadora de contenidos, igualmente, no dijo en la grabación si ya había puesto en manos de las autoridades competentes su caso, pues son ellas las que deben establecer realmente qué sucedió, y tendrán que escuchar también lo que tenga que decir González.

De acuerdo con la joven, varios amigos –incluido Rix– ofrecieron llevarla a su casa luego de salir de la discoteca debido a que estaba bastante tomada, algo que habría aprovechado el ‘influencer’.

La ‘youtuber’, adicionalmente, puntualizó en el video que durante la agresión sexual no podía mover los brazos ni las piernas, pero no recuerda si estaba en shock o demasiado borracha para defenderse.

Aunque pudo conciliar el sueño, Campos le reclamó a González al día siguiente sobre lo que había sucedió y lo echó de su departamento. Posteriormente, Rix le envió un mensaje y le dijo que él también estaba muy alicorado y que no quería que su amistad se acabara, agregó.

“Las personas más importantes de mi círculo social me juzgaron y me vieron como que no era importante y me hicieron sentir estúpidamente culpable de haberme puesto en una situación así”, concluyó.