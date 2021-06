green

A sus 86 años, don Víctor, el papá de la artista Natasha Klauss, falleció por un cáncer en los pulmones que lo aquejó durante los últimos 4 años. Este sábado, en ‘La Red’, su hija lo recordó con mucha calma y amor.

La recordada Sarita de ‘Pasión de gavilanes’ contó al programa de chismes de Caracol que en el año 2017 su padre fue diagnosticado con el cáncer y entró a una primera fase de la enfermedad terminal.

“Lo que pasa es que mi papá era un roble. Los médicos nos dijeron que le hiciéramos seguimiento, pero que alborotar ese monstruo, era mejor dejarlo así”, contó Natasha a ese magacín sobre porque decidieron no empezar un tratamiento.

Durante 3 años don Víctor conllevaba bien el cáncer, pero en octubre de 2020 se complicó y durante los días siguientes le hicieron decidir a la actriz barranquillera si intubarlo o no, decisión que para ella, cuenta, fue la más difícil de tomar de toda esta situación.

Por eso no se le despegó en el último mes de vida: “Me dediqué a estar con él, a consentirlo. Lo apachachaba, le hacía masajes, le hablaba. Para mí esa etapa fue un disfrute total. Dije, me lo voy a disfrutar al máximo”, narró Klauss a ‘La Red’.

En esos duros momentos, antes de que su padre muriera, Natasha conoció a su ahora prometido, Daniel Gómez, y ella sintió que era una señal de Dios y de su padre.

“Dios me lo mandó, mi papá me lo dejó. Yo sentía que o me casaba y él me daba la bendición o si él se iba (su papá) yo debía tener su bendición. Eso lo sentía en mi corazón. Mi papá sabía, digo yo, que necesitaba a alguien que me llegara de corazón a acompañarme”, dijo.

Por último, Natasha Klauss dijo estar tranquila luego de la muerte de su papá y emocionada con su nueva relación, que tendrá el siguiente paso en septiembre de este año cuando se casen.

Natasha Klauss habla sobre la muerte de su padre y su nueva relación amorosa