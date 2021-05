Andrés Mercado estuvo un tiempo en ‘Padres e hijos’ en el año 2005, cuando apenas tenía 17 años. Ese fue el papel que lo hizo reconocido en el país, pero luego de otros papeles en el exterior, por ejemplo en series del canal juvenil Nickelodeon, dijo a ‘La Red’ que quiere volver a trabajar en la televisión colombiana.

De su paso por la serie ‘Padres e hijos’ expresó que está muy agradecido de esa oportunidad porque fue “mi primer gran personaje con el que hubo un reconocimiento del público. Fue ese primer contacto y sobre todo en una serie tan importante de la televisión colombiana”.

Para muchos, Mercado estaba algo perdido y lo que le llamó la atención a Mary Méndez fue el cuerpazo que tiene actualmente el actor barranquillero. “Les voy a decir una cosa, qué muchacho. Si vieran como ha crecido”, dijo la presentadora de ‘La Red‘ antes de la entrevista.

Andrés Mercado relató al magacín de chismes que desde hace 2 años, tiempo en el que se ha radicado entre Miami (Estados Unidos) y Bogotá, ha estado muy dedicado al ejercicio.

“Me gusta mucho hacer ejercicio, encontré ahí una terapia increíble. Nunca lo hice con la intención de que se me viera una chocolatina increíble, pero obviamente lo agradezco”, expresó el artista y aseguró ser muy penoso cuando le echan piropos a su cuerpo.

Aunque escuchó esto, Mary Méndez quedó enamorada de Andrés y se despachó en piropos para él.

“A mi no me gustan los pollos, pero a este me le como hasta el cartílago. Qué cosa tan deliciosa. De pronto me está viendo y me coge la cuerda. Se dan cuenta el cuerpazo, la cara. Es que cuando son feos de cara, tienen buen cuerpo y cuando son feos de cuerpo tienen buena cara, pero este man lo tiene todo, qué cosa tan divina. Yo lo saco a vivir”, zanjó la presentadora.