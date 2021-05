green

Fue el mismo Mike Bahía el que le contó a sus seguidores la semana pasada que será uno de los 4 jurados de La Voz Perú, por lo que estará un buen tiempo en el país vecino, lejos de su novia Greeicy Rendón.

El intérprete de ‘Buscándote’, ‘Detente’, entre otras, publicó un largo mensaje en su cuenta de Instagram, luego de cantarle la tabla al presidente Iván Duque por el manejo de la crisis social que vive Colombia desde finales de abril.

“En medio de tanta tristeza por la situación de mi país, les tengo una linda noticia. Empecé siendo participante de este programa hace más de 6 años atrás; y después de mucho esfuerzo y dedicación, hoy la vida me sienta en la silla que gira, convirtiéndome en jurado de @lavozperuoficial”, escribió Mike Bahía junto al video promocional del canal Latina Televisión, el cual transmitirá La Voz Perú.

“La cantidad de puertas que se cerraron en mi vida me dieron experiencia, me demostraron que esto es lo que realmente quiero para mi vida y me enseñaron a ser AGRADECIDO. No se pierdan La Voz Perú. Gracias hermanos de Perú, aquí me quedo un tiempo”, agregó el artista caleño.

En la emisión de este domingo del magacín de chismes ‘La Red‘ comentaron esta buena noticia para Mike, pero aseguraron que lo único que no le gusta de estar fuera de Colombia es que no podrá ver a su amada Greeicy Rendón, quien también tiene proyectos profesionales en nuestro país y no lo podrá acompañar.

A manera de broma, los presentadores del programa de Caracol Televisión recordaron la vez que una vidente predijo la supuesta separación de Mike y Greeicy.

Sin embargo, Mary Méndez pidió a sus compañeros que dejaran su mala lecha y zanjó: “Él se va a trabajar y ella se queda trabajando. Nada más”.

#NiUnoMás@MikeBahia será jurado de La Voz Perú. El artista ya se instaló en ese país, listo para iniciar las grabaciones. Que inicialmente durarán aproximadamente un mes. pic.twitter.com/zBDPki8Xyi — La Red Caracol (@LaRedCaracol) May 16, 2021