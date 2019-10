Durante una entrevista con ‘Lo sé todo’, de Canal 1, Natalia explicó que conoció a Linda Hamilton antes de presentarse para el tercer filtro de ingreso a la película, y que de entrada no supo con quién estaba tratando.

“Llego yo, sin tener idea, entré, una señora guapísima me recibe y me dice: ‘Aquí hay agüita, maquillaje, ¿qué quieres?, ¿qué necesitas?’. ¡Ay! La productora, muy linda, la verdad”, expresó Reyes entre risas.

Sin embargo, la actriz le dijo al medio que su asombro llegó cuando el director le dijo: “¿Ya conociste a Linda Hamilton, nuestra protagonista?“, y ella cayó en cuenta de lo acababa de pasar: “¡Claro! Esta mujer me había recibido y me había ofrecido agua“.

“Yo me quedé con la imagen de Sarah Connor (Linda Hamilton) de hace 24 años y no la había visto hace mucho tiempo, pues no la reconocí“, aceptó la bogotana para el programa, y agregó: “Cuando me di cuenta que era ella dije: ‘Dios mío, esto (‘Terminator’) es gigante’“.

