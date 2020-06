green

No obstante, en una entrevista con Danny Morel, la guapa modelo contó detalles de lo que fue su amor con el reguetonero, con quien estuvo durante 2 años; allí comentó que no todo fue ‘color de rosa’ y al terminarla se sintió perdida.

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica, sabría que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía“, explicó al conductor.

Natalia, de quien se rumoró le fue infiel a Maluma con Neymar, aseguró que el hablar con sus amigos le ayudo a darse cuenta que el sentimiento que compartía con Maluma no era amor, y que se sentía sola.

“Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando un 100 % y estaba recibiendo un 20 %; diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, detalló Barulich, quien conoció al cantante en la grabación del video de ‘4 babys’.

Respecto de lo anterior, la croata agregó que llegó a abandonar su vida para estar presente en la del paisa, a quien amaba profundamente y por el que se sentía cegada, de lo que aseguró no está arrepentida.

“Sabía que estaba en una relación tóxica y no había aceptado eso, y no me amaba lo suficiente para alejarme hasta que finalmente no tuve más remedio que hacerlo”, concluyó sobre el tema.

Cabe mencionar que, a pesar de la ruptura, la expareja sostiene una relación cordial; incluso, comparten comentarios en las redes sociales y hablan del otro con cariño.

Aquí, el video: