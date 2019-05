View this post on Instagram

El mejor momento de nuestras vidas 🥰 Bienvenido mi príncipe @iangael_oficial gracias por llegar a completar nuestra felicidad!!! Definitivamente no hay palabras para describir todo lo que vivimos ayer, y no me queda duda que todas las personas somos tan diferentes y vivimos procesos distintos para todo, les puedo contar que nuestro baby es un príncipe hermoso y sano 🙏🏻 gracias a Dios y @eldoctorcardenas tuve un parto Perfecto, rápido y hermoso … tanto @iangael_oficial @aranone y yo estamos perfectamente y disfrutándonos esta nueva etapa de nuestras vidas al máximo y súper agradecidos con Dios, con los doctores, familiares, amigos y ustedes por tantas muestras de cariño ❤️ se vienen días de cambios y adaptaciones pero sin duda de felicidad plena!!! Feliz fin de semana para todos les deseamos la familia De Las Casas Marval 👪