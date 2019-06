View this post on Instagram

Hoy @laredcaracoltv le dice adiós a Alberto Noya, más conocido como el payaso Tuerquita, quien falleció a las 3:13 p.m. en el Hospital Cancerológico de Bogotá a causa de una apnea del sueño. . En noviembre de 2018, el recordado artista de Animalandia fue diagnosticado con cáncer de estómago y desde ese momento empezó una lucha contra la enfermedad. . . . . . . #Tuerquita #LaRed #AdiósAlÚltimoDeLosPayasos