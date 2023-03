El ‘youtuber’ peruano saltó a la fama de las redes sociales gracias a sus sentido del humor y los ‘covers’ de famosas canciones que recreaba con un estilo divertido y único. Hasta hoy, su cuenta de YouTube tiene más de 1.13 millones de seguidores.

De acuerdo con informes de Semana, ‘Tongo’ murió, a causa de una patología que se desarrolló a causa de la diabetes que padecía, en el hospital Arzobispo Loayza y la noticia fue confirmada por sus familiares.

‘Tongo’ y sus éxitos

Además de hacerse famoso por cantar éxitos de otros artistas, lanzó una canción titulada ‘Sufre peruano’ junto a su grupo llamado ‘Imaginación’ y otros sencillos como ‘Tu retrato’ y ‘La pituca’.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fue su particular manera de personificar a otros artistas y cantar de manera muy divertida, incluso en inglés canciones como ‘Chop suey’, de System of a Down y ‘Sweet child o’ mine’, de Gund n’ Roses.

A pesar de su enfermedad, que había sido detectada hace un tiempo, siguió subiendo algunos videos; sin embargo, su última publicación fue hecha hace 5 meses.

Varios de sus seguidores le han rendido homenaje a través de videos en redes sociales como TikTok, donde recuerdan su sentido del humor y facilidad para hacer reír a los usuarios de las redes.