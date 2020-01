“Lo más importante es tratar e inspirar a las personas, para que puedan ser grandiosas en lo que sea que quieran hacer”, traduce la línea que revivió García en su cuenta de Twitter, para decir “descansa en paz, Kobe Bryant”.

“The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they want to do” RIP Kobe Bryant pic.twitter.com/okTLfwrhYN

— Nina Garcia (@ninagarcia) January 26, 2020