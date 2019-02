Eso confirmó EFE, que asegura que el deceso del diseñador se produjo en la mañana de este martes.

Lagerfeld había sido “hospitalizado de emergencia” el lunes, de acuerdo con el Paris Match.

No obstante, la publicación no detalla las razones por las que tuvo que ser trasladado al hospital. Es más, hasta ahora, no se han confirmado las causas de la muerte del reconocido modisto de Chanel.

Aun así, el estado de salud de Lagerfeld preocupaba desde enero, cuando no asistió a un desfile de alta costura de la reconocida marca, en París.

En momento, la firma informó que la ausencia del ‘káiser de la moda’ se debía “a que se sentía cansado”, publicó AFP, el mes pasado.

“El diseñador, octogenario, no salió a saludar como de costumbre al término del pase, bajo la bóveda acristalada del museo del Grand Palais. En su lugar lo hizo su directora de estudio, Virginie Viard”, puntualizó la agencia el 23 de enero.