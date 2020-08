green

La noticia la confirmó a Rolling Stone el agente de la agrupación, Mark Hyman, según se lee en el sitio especializado en música.

La batalla de Banali contra el cáncer fue corta, pues el diagnóstico lo recibió apenas en abril, y para entonces ya la enfermedad estaba en etapa cuatro.

Frankie entró a Quiet Riot en 1982, justo un año antes de que el grupo lanzara el álbum ‘Metal Heatlh’, de donde salió el ‘hit’ ‘Cum on Feel The Noize’, que aún suena, y ‘Metal Health (Bang Your Head)’.

Tanto en esas, como en decenas de otras canciones en las que participó durante casi cuatro décadas, Banali demostró su virtuosismo en la batería, que perdurará en el tiempo.

Durante años, Quiet Riot cambió su alineación en varios frentes, pero Banali fue el único miembro original que permaneció en casi todas ellas.