green

La triste noticia la dio a conocer TMZ, medio que citó las palabras con que Anita, hermana y gran amiga de Bonnie, les informó del deceso:

“Es con gran tristeza que debo anunciar a los fans de The Pointer Sisters que mi hermana Bonnie murió esta mañana. Nuestra familia está devastada. En nombre de mis hermanas, yo y toda la familia Pointer, pedimos sus oraciones en este momento”, le dijo Anita al portal especializado en celebridades.

Uno de los éxitos más importantes en la carrera de The Pointer Sisters fue, sin duda, ‘I’m So Excited’, aunque Bonnie también logró meter en el conteo de Billboard su canción ‘Heaven Must Have Sent You’, hecha en solitario, en la casilla número 11.

Bonnie estuvo casada por años, hasta inicios del 2000, con un ejecutivo del sello Motown Records, el mismo que la firmó como solista.

“Bonnie fue mi mejor amiga y hablamos cada día. Nunca tuvimos una pelea en nuestra vida. Ya la extraño y espero verla de nuevo algún día”, añadió Anita, que con ella ya es la segunda hermana que despide; la primera fue June, que murió de cáncer en 2006.