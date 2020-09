green

En su cuenta de Twitter, Rafael Uribe escribió el 7 de agosto, una semana antes de ingresar al centro hospitalario: “Si uno no es leal con sus padres no conoce la lealtad, no tiene valor”.

Horas más tarde de la confirmación de su muerte, la familia de Rafael Uribe compartió en Instagram, misma red social en la que dio la noticia de su partida, que este jueves 17 de septiembre se velará al actor de ‘El Bronx’ en las Capillas de la Fe, sede Quinta Camacho, para lo que pidieron paciencia y orden, pues el ingreso a la sala estará limitado a 10 personas.

El último adiós a Rafael Uribe será ahí mismo el viernes 18 de septiembre, entre las 6:00 p.m. y 7:00 p.m.

Rafael Uribe Ochoa participó en otras grandes producciones como ‘El cartel de los sapos’ y ‘El señor de los cielos’.

Además de su trabajo, el actor es recordado por su buen corazón y por su amor a los animales, algo que se refleja también en el trino que dejó fijo en su cuenta en la red social desde el 2014.