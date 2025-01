El actor Bayardo Ardila falleció este primero de enero de 2025, dejando un profundo luto en la televisión colombiana y sorprendiendo a sus colegas con la trágica noticia.

‘Leo’ Sabogal, mánager del fallecido artista, contó a Pulzo qué fue lo que le pasó al actor colombiano, quien hizo parte de varias telenovelas del país.

“Bayardo había estado enfrentando una enfermedad grave que lo mantenía luchando contra la muerte. Recientemente, le practicaron una cirugía de rutina para cambiar una vena, pero lamentablemente no reaccionó bien y quedó en estado crítico. Estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque su estado nunca se había hecho público. En los últimos días, el actor había expresado el deseo de recibir un homenaje en vida, pero su salud se complicó y esta mañana falleció”, dijo el actor.

Luego, contó: “La última conversación que tuve con él fue ayer y me agradeció por todo y le transmití mi cariño. Sentí que se estaba despidiendo. Me dijo que gracias por todo, que gracias por estar pendiente de mí y que me quería mucho”, confesó Sabogal, quien también se mostró agradecido por el tiempo compartido con el actor.