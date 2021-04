Fue el también cantante de Rap Chancelor Jonathan Bennett, cuyo nombre artístico es ‘Chance The Rapper’, el que puso un trino para despedir a su colega, que estaba hospitalizado en Nueva York desde el pasado fin de semana.

“Descansa en el cielo, DMX”, escribió el rapero.

El abogado de Earl Simmons, Murray Richman, confirmó la noticia que ya divulgaban medios estadounidenses, y le dijo a la agencia AFP que el artista falleció alrededor de las 11 de la mañana de este viernes, 9 de abril.

Richman contó que el legendario rapero DMX llevaba una semana en estado crítico en el hospital de White Plains, al norte de Nueva York, luego de que sufriera un ataque al corazón el viernes pasado en horas de la noche.

El vocero no confirmó las informaciones que había difundido el portal TMZ, según las cuales DMX había sufrido una sobredosis por drogas.

Fuentes citadas por el medio especializado daban cuenta de que el rapero, de 50 años de edad, presentaba “algo de actividad cerebral”, aunque otra dijo que en realidad se encontraba en “estado vegetativo”.

Fue de ahí que comenzaron los rumos sobre el fallecimiento del rapero, el pasado jueves, y su abogado grabó un video para desmentir las habladurías y anunciar que la familia sacaría un comunicado este viernes.

Finalmente, se confirmó lo que muchos seguidores temían: que el legendario rapero neoyorquino DMX perdió la batalla por su vida.

TMZ también recordó que DMX estuvo en rehabilitación en 2019. El artista tuvo un crecimiento notable a finales de los 90 y principios de los 2000, con éxitos como ‘X Gon’ Give It To Ya’ y ‘Party Up’.

Autor de ocho álbumes, el último en 2015, la AFP dice que DMX es una de las figuras más oscuras del hip-hop, que expone sus demonios internos en canciones que le han valido el éxito comercial y de la crítica.

Acá dejamos dos videos de sus temas más destacados y que le ayudaron a crecer en la industria musical.

Estos fueron algunos mensajes de famosos que anhelaban que el artista se recuperara y oraban por su pronta recuperación.

DMX prayed over me once and I could feel his anointing. I’m praying for his full recovery https://t.co/xVaid2NYqC

Today is 4/3/21 – it’s only right that we celebrate the talent and genius of my brother @DMX on the 4,3,2,1 song. We Love you X get well fast. 🙏🏾✊🏾 pic.twitter.com/2YejrFdo5E

— LLCOOLJ (@llcoolj) April 3, 2021