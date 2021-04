Luis Aurelio Vives falleció este lunes de Pascua, 5 de abril. En el transcurso del día, el artista agradeció mensajes en sus historias de Instagram, pero fue hasta pasada la medianoche que publicó algo más concreto.

En pocos renglones, Carlos Vives resumió quién era su padre, cuán importante fue para él, cuánto lo quería y todo lo que lo va a extrañar: “Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela, Elena, para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el ‘Nene Chu'”, contó.

“Hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo… Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado”, prosiguió.