El canal Discovery Channel informó del deceso de Grant, de 49 años, que también era experto en robótica y animatrónica y tenía una serie propia en Netflix, llamada ‘The White Rabbit Project’, informó la CNN.

Aunque ese medio dice que no se reveló la causa de su muerte, Mashable asegura que se habría producido por un aneurisma cerebral.

Ese portal recuerda que Grant era reconocido por su trabajo en efectos especiales de Lucasfilm, la prestigiosa compañía con la que participó en grandes producciones de Hollywood como ‘Star Wars’, ‘Matrix’ y ‘Jurassic Park’, entre otras.

Adam Savage, protagonista de ‘Cazadores de mitos’ junto a Jamie Hyneman, lamentó el fallecimiento de su compañero de show y se manifestó “sin palabras” en su cuenta de Twitter:

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020