Después de más de dos años de la trágica pérdida, el artista decidió abrir su corazón y compartir más detalles sobre el fatídico día en el programa ‘Se dice de mí’. Mr. Black relató que estaba esperando a su hijo para que escogiera la ropa que iba a usar en su celebración de cumpleaños, que se daría tres días después. “Fue muy duro, yo iba manejando el carro porque nosotros queríamos llegar a la clínica. Cuando lo vi ahí tirado… uno espera que se vaya alguien, pero no un hijo. Eso me duele, todavía me sigue doliendo, pero yo he tratado de mutar ese dolor a lo bueno. Lo tengo ahí como un ángel”, comentó el artista con voz entrecortada.