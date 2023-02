A partir del 20 de febrero y hasta el 2 de marzo, de lunes a jueves, la alocada, y extrovertida pelirroja Morgana Alvaro, protagonizada por Audrey Fleurot, regresa en una segunda temporada, con más acción que nunca para resolver difíciles casos de asesinatos junto al disciplinado comandante Adam Karadec, interpretado por Mehdi Nebbou, quien además es conocido por su difícil carácter.

Dotada de extraordinaria inteligencia con un coeficiente intelectual de 160, Morgana y sus extravagancias una vez más trastornarán los procedimientos del departamento de policía y junto a Karadec continuarán resolviendo asesinatos que son verdaderos rompecabezas, pero ¿por cuánto tiempo más? En esta nueva temporada veremos cómo Roxane Ascher, una investigadora de asuntos internos tenaz y seductora, llega para indagar un cuestionado procedimiento realizado por el comandante, pero también se encargará de determinar la contribución de Morgana y los estragos que causa en el seno de la policía. Mientras, el comandante Karadec no quedará indiferente ante el encanto de Roxane, quien guarda un asombroso parecido con él.

Desde un asesinato en la década de 1970, donde el único testigo ahora tiene la enfermedad de Alzheimer; el robo a una granja que salió mal; una jueza encontrada muerta en su oficina y el cuerpo desaparecido de un empresario de cosméticos, Morgana y Karadec tendrán que desplegar sus habilidades únicas y trabajar en estrecha colaboración para llevar a los asesinos ante la justicia.

“En Lifetime, como canal orientado a destacar historias de mujeres, estamos muy contentos de poder llevar la segunda temporada de esta exitosa serie a toda Latinoamérica. Morgana, además de tener muy buen humor y ser resiliente ante las dificultades, nos habla de una madre trabajadora, que posee una mente brillante, cuya capacidad de observación la lleva a conseguir un empleo estable. Pero además ella es una mujer que rompe esquemas y no oculta lo que es, pues no le importa lo que digan los demás. Viste como quiere, con su risa y sus espontáneos saludos llama la atención de quienes la rodean sin avergonzarse. Morgana es como es y se acepta a si misma, por eso para nuestra audiencia es fácil empatizar con la protagonista, porque conecta con la mujer de hoy”, comentó Carmen Larios, Senior VP de programación y producción de Lifetime Latin America. View this post on Instagram A post shared by ChapeauArgentina (@chapeauargentina)

“Morgana: La Detective Genial” (HIP: High Intellectual Potencial) es la exitosa serie policial franco-belga que mezcla el género policial, la comedia y el drama. Esta segunda temporada cuenta con ocho capítulos de 50 minutos de duración, los que serán transmitidos por Lifetime para toda Latinoamérica de lunes a jueves desde el 20 de febrero hasta el 2 de marzo en horario prime. Con una exitosa primera temporada, la historia muestra a una mujer con una inteligencia extraordinaria y una capacidad de observación sorprendente. Madre de 3 hijos y una relación sentimental inestable, ha llevado toda una vida siendo socialmente invisible, pero será su coeficiente intelectual de 160, lo que la convertirá en alguien imprescindible, porque su don será la mejor arma de la policía.

Lee También

Esto dijo la protagonista Audrey Fleurot sobre la serie…

Uno de los episodios de la primera temporada de Morgana: La Detective Genial superó los 12 millones de espectadores. ¿Esperaba un éxito semejante?

Debo admitir que me sentí un poco abrumada por ello y todavía lo estoy. Me acaban de dar las cifras de ventas internacionales de la serie (hasta la fecha, la serie se ha vendido en más de 90 territorios y tiene casi 175 millones de visitas en todo el mundo)

¿Cómo celebró este éxito?

Cuando se emitió la primera temporada, yo estaba en los Vosgos rodando Les Combattantes. Realmente no tuve tiempo de saborearlo.

View this post on Instagram A post shared by Audrey Fleurot (@iam_audreyfleurot)

En aquel momento, ¿era consciente de lo que estaba ocurriendo?

Lo único que me hizo darme cuenta de la magnitud del asunto fue la mirada de la gente en la calle. Había más y eran diferentes. Para mí, realmente hubo un antes y un después de la serie.

¿Cómo se siente en esta nueva interpretación de Morgana?

Felicidad, exactamente. una verdadera alegría conectar con ella de nuevo. Morgana realmente no me dejó. Todavía tenía ganas y deseaba volver a verla. Aunque ahora hay más responsabilidad que en la primera temporada, donde nadie nos estaba esperando. En cierto modo, era más cómodo.

Estoy muy contenta con el resultado. Me parece que la segunda temporada incluso es mejor que la primera.

View this post on Instagram A post shared by Audrey Fleurot (@iam_audreyfleurot)

Obviamente la pasó muy bien con el estilista para confeccionar el look para Morgana…

¡Oh, sí! El vestuario es muy importante para mí en los personajes que interpreto. Y con ella, más que nunca. Para mí, Morgana es una superheroína. Así que inventamos trajes para ella. Siempre que encuentro algo divertido en Vinted, lo compro asegurándome de que esté dentro de su rango de precios. Mi barómetro: si soy capaz de llevar estos conjuntos durante un día, entonces ¡no es “morganesco”!

¿Ha evolucionado en su forma de manera de trabajar con Mehdi Nebbou?

Sí. En la primera temporada, llegué con una propuesta de actuación bastante fuerte que podría desestabilizar a Mehdi un poco, y eso sirvió al dúo porque él está siendo constantemente empujado por Morgana. Con el éxito de la serie, las cosas dan lugar a más confianza y también a más conciencia. Como resultado ganamos en humor.

¿Cómo es la relación con Bruno Sanches (Gilles)?

Nos divertimos mucho juntos porque se le da bien improvisar. Desgraciadamente, nunca verás todo lo que fue y qué se cortó. Hicimos algunas improvisaciones muy divertidas. ¡Valdría la pena para planear una noche de blooper!

View this post on Instagram A post shared by Audrey Fleurot (@iam_audreyfleurot)

¿Cómo son los episodios esta temporada?

Intentamos hacer algo diferente cada vez. Por ejemplo, hay un episodio en el que una investigación la molesta un poco. Así que manipula en secreto al personaje de Gilles (Bruno Sanches), que de repente se vuelve hiperinteligente. También hay nuevos personajes, como el padre de Morgana, de quien saca su alto potencial intelectual y que lo utiliza para pequeños chanchullos, o Roxanne, que se va a convertir en la novia de Karadec (Mehdi Nebbou), lo que no le gustará mucho a Morgana. Luego también nos permitimos un último episodio que es mucho más dramático porque se centra en ella y en el padre de su hija. Cada episodio tiene su propia atmósfera y tono.

Lo que no cambia, sin embargo, es la energía que pone en interpretar al personaje de Morgana… Debe ser agotador, ¿verdad?

No tienes ni idea. Es muy intenso. Se necesita mucha energía para encontrar las cosas en el momento, en el escenario… Y Morgana habla mucho con un flujo muy rápido. Por la noche, tengo que aprenderme todo el texto para el día siguiente y conocerlo lo suficientemente bien como para darle esa fluidez. Es como un maratón. Han pasado tres semanas desde que terminamos y no puedo superarlo. No creo que vaya a volver a trabajar de inmediato.

24 Horas con Morgana, durante cuatro meses de rodaje… ¿Se le pegó el personaje?

“No, porque Morgana es una versión de mí, que no ha aprendido que no se puede comportar como una niña de cinco años. Psicoanalíticamente hablando, me hace muy bien. Es catártico permitirme esto cuatro meses al año. HPI es un lugar donde puedo dejar salir todas las cosas que me reprimo a diario”.

View this post on Instagram A post shared by Léa (@dangerousgxrls)

Morgana tiene un carácter indomable

“No soy como ella en absoluto, pero me encantaría ser como ella. Este personaje es una válvula de escape para mí: ¡me encantaría tener su descaro y su confianza! Morgana es mi gemela malvada. Vivimos en una sociedad en la que no se puede decir todo lo que piensas ni hacer todo lo que quieres. Bien, porque si todo el mundo se comportara como ella, ¡sería un desastre!

Morgana es adorablemente insufrible y deliciosamente molesta. ¿Es usted también así?

Sí, yo también soy una paradoja andante. Soy una persona hiperactiva que se queja de su hiperactividad, lo que puede ser bastante doloroso para los que me rodean. Mi objetivo en la vida es dedicar tiempo a leer un libro… Pero siempre tengo diez cosas que hacer. No delego nada. No me permito no estar quieta y me quejo mucho de ello. Soy consciente que soy la única responsable. Nunca me aburro, pero me canso.

¿No arriesga Morgana Alvaro eclipsar el resto de sus funciones, otros papeles, como fue el caso de Peter Falk con Columbo?

No creo que la interprete durante tanto tiempo. Me temo que me va a costar encontrar personajes tan sabrosos después de ella. Pero sé que, si sólo soy Morgana, seré infeliz también. Estoy muy contenta de tenerla de vuelta, precisamente porque estoy haciendo otra cosa.