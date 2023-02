El cuarto episodio de ‘The Last of Us’ presentó al sanguinario grupo de los Cazadores, a los que Joel y Ellie tendrán que hacer frente en Kansas City. Su líder, Kathleen, se destaca por su carácter violento y maquinador. Sin embargo, su apariencia ha provocado críticas a la serie y a su actriz, Melanie Lynskey, que ha salido a defenderse.

Adrianne Curry publicó en Twitter un mensaje en el que señalaba que el personaje no es creíble en un contexto tan duro como el de ‘The Last of Us’. “Su cuerpo sugiere una vida de lujo… no una líder de guerra postapocalíptica. ¿Dónde está Linda Hamilton cuando se la necesita?”, expresó Curry en referencia a una imagen de Lynskey de una sesión de fotos.

El comentario llegó hasta la actriz, que no dudó en responder. “En primer lugar, esta es una foto de mi sesión para la portada de la revista InStyle, no un fotograma de ‘The Last Of Us’ de HBO. Además, interpreto a una persona que planeó y ejecutó meticulosamente un plan para derrocar a FEDRA. Se supone que debo ser inteligente, señora. No necesito ser musculosa. Para eso están los secuaces”, replicó Lynskey.

Firstly- this is a photo from my cover shoot for InStyle magazine, not a still from HBO’s The Last Of Us. And I’m playing a person who meticulously planned & executed an overthrow of FEDRA. I am supposed to be SMART, ma’am. I don’t need to be muscly. That’s what henchmen are for pic.twitter.com/YwkmkwUdOm

— Melanie Lynskey (@melanielynskey) February 8, 2023