Desde hace años la programación de HBO ha estado definiendo los domingos por la noche como el horario estelar para el lanzamiento de episodios de sus más exitosas series y ‘The Last of Us’ no es la excepción. Sin embargo, este horario de la serie protagonizada por Pedro Pascal se ha cruzado con varios eventos muy de gran importancia a nivel mundial. Primero, fue con los Grammy y este domingo 12 de febrero se choca con la transmisión del Super Bowl.

(Vea también: Aliste las palomitas: conozca las series que estrenará Netflix en febrero de 2023)

De una manera muy inteligente, HBO anunció que se podrá ver el quinto episodio dos días de antelación. Los espectadores podrán ver la entrega el viernes 10 de febrero a partir de las 9 p. m. a través de las plataformas de HBO Max y HBO On Demand.

View this post on Instagram A post shared by The Last of Us (@thelastofus)

Sin embargo, para aquellos que todavía deseen ver ‘The Last of Us’ en el estreno lineal de HBO o quieran disfrutar del partido entre los las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City y la presentación de medio tiempo de Rihanna no tendrán ningún problema. El episodio se transmitirá en su horario normal el domingo 12 de febrero a las 9 p. m.

La otra gran complicación será el 12 de marzo, que es la misma noche del final de la primera temporada y la ceremonia de los Oscar. HBO no ha hecho ningún anuncio de programación en ese frente, solo afirma que los episodios continuarán según lo programado antes del final de temporada el 12 de marzo.

¿Cuántas personas ven el Super Bowl?

Sin duda el Super Bowl es el evento más esperado por todos los seguidores del fútbol americano y su principal audiencia principal está ubicada en Estados Unidos. Este mueve aproximadamente a 100 millones de seguidores de este deporte. En cada una de sus ediciones pasadas, por lo menos uno de cada tres estadounidenses vio por al menos un minuto de la transmisión televisiva del evento.

(Lea también: [Video] ‘Loki’: destapan nuevo avance de la segunda temporada de la serie)

View this post on Instagram A post shared by Los Angeles Rams (@rams)

La edición de 2022, en la que los Rams de Los Ángeles salieron victoriosos contra los Bengals de Cincinnati, fue vista por 99,18 millones de espectadores en los Estados Unidos. El Super Bowl más visto en la historia es el Super Bowl XLIX en 2015. Este partido lo ganaron los New England Patriots contra los Seattle Seahawks, y un récord de 114,44 millones de personas sintonizaron el juego.