El proyecto se encuentra en desarrollo por parte del estudio Sony Pictures Television, división de la compañía dueña de los derechos de ‘Spiderman‘. La nueva serie traería una adaptación del superhéroe en su versión “noir”, que se destaca por ser más oscuro y estar ambientado durante la época de la Gran Depresión, en la década de 1930.

La serie de televisión tendrá a Amy Pascal, antigua presidenta de la mesa directiva de Sony Pictures Entertainment, como productora ejecutiva. Pascal ha estado detrás de otras producciones del superhéroe neoyorkino como las recientes ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ de 2019 y ‘Venom: Carnage liberado’ de 2021.

De acuerdo al medio estadounidense Variety, Oren Uziel (Escape Room 2: Mueres por salir) será el escritor y también productor ejecutivo de la serie que retratará a un Spider-Man adulto en la Nueva York de los años 30. El proyecto también contará con la participación de Phil Lord y Christopher Miller, quienes estuvieron como productores de las películas animadas protagonizadas por Miles Morales.

Esta versión de ‘Spiderman’ apareció por primera vez en 2009 con el universo Marvel Noir. La nueva serie contará con un gran cambio, pues no tendrá a Peter Parker como el héroe debajo del traje. Aún no se han dado más detalles sobre el porqué de la modificación, ni se han dado detalles sobre cuál personaje de Marvel se convertirá en Spider-Man para esta versión. Asimismo, no se han revelado detalles sobre el elenco.

El personaje ya ha aparecido en diversos medios como videojuegos y series de televisión animadas, este proyecto marcará la primera vez que lo haga con actor interpretándolo en pantalla y sin animación. El personaje se vio recientemente en la película ‘Spiderman: Un nuevo universo’ de 2018 y su secuela que se estrena este 2023, “Spider-Man: A través del Spider-Verso”. El reconocido actor Nicolas Cage le dio la voz al personaje.

Los contenidos alrededor del superhéroe Spider-Man continúan en desarrollo y producción en el cine, el ‘streaming’ y los videojuegos. Otros de los proyectos que se vienen del personaje son ‘Spider-Man: Freshman Year’, serie de Disney+ que espera llegar en 2024. Así como proyectos relacionados de otras figuras como las películas de Madame Web y Kraven, el cazador, interpretados por Dakota Johnson y Aaron Taylor-Johnson, respectivamente.

Antes de su llegada a Prime Video, podremos ver a Spider-Man Noir y las demás variantes del superhéroe en la película ‘Spider-Man: A través del Spider-Verso’ que se estrena el próximo mes de junio de 2023 en las salas de cine de Colombia y el mundo.