Aunque por ahora su espacio en la plataforma de videos está “sin estrenar” y ella no sabe qué “poner o subir”, sí tiene claro qué temas no piensa abordar en sus contenidos, de acuerdo con la respuesta que escribió a uno de sus seguidores, dándole la razón de que no vale la pena meterse a hablar de política.

Mi nueva cuenta … sin estrenar… sin saber que poner o subir … a ver qué o qué 😂 https://t.co/N1vxaXIsN5 — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) February 4, 2019

De acuerdo — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) February 4, 2019

Mónica terminó su etapa en Caracol la semana pasada, en medio de emotivas despedidas en los dos espacios que participaba en el grupo de medios: ‘Día a día’ y ‘Agenda en tacones’, de Blu Radio.

En su momento se especuló mucho sobre su salida, pero ella misma reiteró rápidamente que todo se trató de una reestructuración de la compañía.

De igual forma, confirmó en una transmisión en vivo en Instagram que no tiene todavía ningún otro trabajo y oferta.