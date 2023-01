Y es que Gabriel intentó ser la reina de Estados Unidos durante cuatro concursos y solo en el último lo logró. No obstante, la elección fue escandalosa porque se dijo que el certamen fue manipulado para que ella ganara.

(Vea también: “Me sentí tan sucia”: Miss Universo, por sacrificio que hizo en el concurso para ganar)

Esas acusaciones le dolieron mucho a la estadounidense, dijo en Fox News luego de ganar el Miss Universo, porque cada vez que perdía el reinado nacional hacía más esfuerzos para volverlo a intentar.

“Nunca me rendí. Y creo que mi fórmula para el éxito es que realmente me apoyé en personas que creyeron en mí y me empujaron en los días [cuando] no tenía ganas… Yo eliminé muchas distracciones. No me di cuenta de que había muchas cosas que me impedían alcanzar esta meta… Todos mis mejores amigos fueron muy comprensivos, pero renuncié a mi vida social”, declaró.

(Vea también: Jurado de Miss Universo habló sobre polémica por la ganadora y dijo si le pagaron)

Pero no fue lo único, pues Gabriel aseguró que también fue muy juiciosa con todo lo que comía y nunca, durante dos años, se salió de la dieta que llevó para lucir regia.

Qué come la Miss Universo para mantener su figura

Gabriel contó en el medio que tiene una dieta balanceada de macronutrientes (carbohidrato, proteína y grasas buenas) de la mejor calidad.

(Vea también: Dieta de Paola Turbay con la que Jose Gaviria bajó de peso: “Ella me hacía el almuerzo”)

A diferencia de algunas celebridades, como Amparo Grisales que es ovovegetariana, la Miss Universo sí come proteína proveniente de animales; su dieta es:

Desayuno : avena y dos huevos.

: avena y dos huevos. Almuerzo: camarones y judías verdes, también conocidas como vainitas o habichuelas.

camarones y judías verdes, también conocidas como vainitas o habichuelas. Cena: salmón y verduras.

Lee También

“Me mantengo constante con eso casi todos los días. Incluso cuando viajaba a algún lugar, planificaba las comidas y traía [la comida] al avión en una hielera grande“, agregó en Fox News.

(Vea también: Mentira que se dijo de video de Amanda Dudamel con su papá en final de Miss Universo)

Otro de los sacrificios que hizo fue no ducharse seguido en Miss Universo para mantener el autobronceado y que se le marcaran más los músculos.

“Solo me duché un par de veces, lo cual es un poco asqueroso si lo piensas porque somos reinas de belleza. Se supone que debemos ser tan limpias y glamorosas”, agregó en la entrevista.