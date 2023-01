Aunque para muchos la venezolana era la que debía coronarse como Miss Universo, la ganadora del jurado fue la estadounidense R’Bonney Gabriel, diseñadora de modas de 28 años.

Muchos pensaron que Miss Venezuela, que presentó a su novio con el que se conoce desde que tiene 13 años, había quedado muy triste por no poderse llevar la corona.

Incluso, circuló un video en el que se ve cuando Rafael Dudamel abraza a su hija luego de obtener el segundo puesto. Se dijo que él estaba consolando a la reina, pero en realidad no fue así.

La diseñadora de modas habló en Noticias Caracol del sentido abrazo que tuvo con Rafael Dudamel después de que se anunciara a la ganadora del certamen y aseguró que en realidad el que estaba muy triste por la decisión era él, y no ella.

“Fue un momento muy emotivo. Mi papá estaba todavía como en ‘shock’ con la noticia. Yo no me explico por qué mi reacción fue tan positiva. Mi sonrisa no sé, no se borraba y cuando lo abracé y vi que él estaba triste, simplemente le dije: ‘Papi, esto es nuestro triunfo, este era el triunfo que Dios tenía para nosotros y yo estoy muy feliz, estoy tranquila, te lo juro’”, contó la venezolana, acusada de plagiar su vestido del desfile final.