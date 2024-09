Choi Soon-hwa, una mujer de 80 años, capturó la atención del mundo del modelaje tras decidir participar por la corona de Miss Universo de Corea del Sur.

Este año marca la primera vez que el certamen Miss Universo permite la participación sin restricciones de edad.

Desde 2023, la organización había anunciado el fin de las restricciones de edad para el certamen que, desde el primer concurso en 1952, tenía establecido un límite de edad de 28 años para las reinas de belleza.

El único requisito para la edición 2024 fue ser mujer de nacionalidad coreana mayor de 19 años, una oportunidad que Choi no dudó en aprovechar.

Nacida en 1943, a lo largo de su vida Choi trabajó como enfermera y pastora cristiana. A los 40 años se divorció y actualmente tiene dos hijos y tres nietos.

Pero no fue hasta después de su jubilación, a los 68 años, que se dedicó al modelaje. En esa época, Choi enfrentaba problemas financieros y decidió incursionar en el modelaje tras un comentario de sus colegas.

Desde entonces, ha forjado una exitosa carrera en el mundo de la moda en Corea del Sur, convirtiéndose en modelo a tiempo completo.

Actualmente, reside en Incheon, en Seúl, como una reconocida modelo para marcas que buscan llegar al mercado senior, una vasta población en ese país.

Con una confianza inquebrantable, después de ganar la ronda de 32 semifinalistas de Miss Universo Corea, Choi afirmó que no teme perder en la coronación programada para el próximo lunes, 30 de septiembre.

“Vi muchas modelos lindas que no eran coreanas y quiero explorar y vivir aventuras en escenarios globales”, dijo en una entrevista a Washington Times. “Esa era la idea: una Miss Universo puede hacer esto, pero no me preocupa perder. Encontraré otra oportunidad para internacionalizarme”, aseguró.