La popular creadora de contenido Kübra Aykut, de 26 años, fue hallada sin vida tras caer desde el quinto piso en un exclusivo edificio del distrito de Sultanbeyli, en Estambul. La influenciadora ganó notoriedad en redes sociales por su estilo único y un video viral de una boda consigo misma.

La joven estaba atravesando por un momento difícil a nivel personal, según informaron personas cercanas de ella a medios turcos.

Autoridades investigan muerte de Kübra Aykut

Las autoridades investigan el suceso bajo la hipótesis de que se quitó la vida, luego de que en el lugar se encontrara una carta que presuntamente habría dejado Aykut. Según declaraciones de su tía a medios locales, Aye Entürk, la joven había tenido una ruptura sentimental reciente, lo cual podría haber sido un factor determinante en su decisión.

Kübra Aykut acumulaba más de un millón de seguidores en TikTok y 200.000 en Instagram, plataformas en las que compartía aspectos de su vida personal y profesional. A pesar de la imagen alegre que proyectaba en sus publicaciones, en sus últimos días había dejado entrever algunas dificultades emocionales.

En uno de sus recientes mensajes, expresaba su preocupación por su estado de salud: “He reunido mis fuerzas, pero parece que no puedo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer; necesito ganar peso urgentemente”.

Kübra Aykut dejó una carta

La carta encontrada en el apartamento reflejaba su profunda lucha interna. En ella, la joven escribió: “He decidido hacerlo por mi cuenta. Ya no deseo seguir viviendo. Cuida bien de Peanut. Fui buena con todos, pero no lo suficiente conmigo misma. Ser una buena persona no me ha llevado a nada. Tal vez ser egoísta es lo que funciona en este mundo”.

