La soberana del universo, de 25 años, manifestó su gran amor por los desfiles que incluyen “banda y tambores” y, precisamente, en uno de estos eventos una parte de su tiara se quebró.

“Y tengo una confesión que hacer. La Makimoto [nombre de la corona] ha tenido mejores días como resultado de mi baile”, aseguró la Miss Universo mientras sostenía la parte que se desprendió de la diadema.

The moment you've all been waiting for: The Story Behind The Broken Crown. 🧐 pic.twitter.com/DvBviRKyqf

— Miss Universe (@MissUniverse) March 19, 2019