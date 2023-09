El pasado 2 de septiembre fue la elección y coronación del concurso de belleza Miss Universe Colombia. La ganadora, Camila Avella, se ganó el triunfo en un duelo complejo para muchos espectadores, pues había otra favorita: Lina María Hurtado.

La representante de Buenaventura obtuvo el tercer lugar, pero enamoró a propios y extraños por su belleza, temple e historia de vida. Tanto fue así que de inmediato se volvió tendencia en redes sociales y en las últimas semanas la han entrevistado tantas veces como a la ganadora Avella.

(Lea también: En puesto de comidas rápidas, Miss Buenaventura habló de su derrota contra Camila Avella)

Precisamente, en charla con ‘La red’, de Caracol Televisión, la reina se abrió y contó detalles de lo que ha tenido que vivir en la lucha por salir adelante. Dentro de lo que dijo, admitió que intentó suicidarse en varias ocasiones, afortunadamente estuvo rodeada de personas buenas que la ayudaron en el momento justo.

Lee También

Miss Buenaventura contó por qué quiso suicidarse varias veces

Primero, el color de su piel no le gustaba cuando era niña y se aplicó cloro para hacer algo. Esto le produjo alergias y problemas de salud.

“De niña no me gustaba mi color de piel y de a poco me empecé a aplicar cloro y tuve un problema de salud pública. Imagínate una niña de 6 años que le hagan una queratina…”, dijo.

Posteriormente, fue creciendo con vacíos y la muerte de su abuelo la marcó mucho. Esta, según contó en el citado programa, fue la razón por la cual intentó quitarse la vida en muchas ocasiones.

“Siento que siempre se habla del suicido como ‘no lo hagas’, ‘estamos aquí contigo’, pero pocas veces se dice ‘yo intenté suicidarme y agradezco que no lo hice'”, aseguró.

Lina María Hurtado detalló cómo fueron los primeros intentos de quitarse la vida: “Unas veces lo hice con medicamentos. En esas ocasiones sí era como ‘me voy a acostar, me lo voy a tomar’, pero me despertaba. Yo decía ‘ay, no funcionó; no puede ser, yo ya quiero estar con mi abuelo'”.

Hubo una ocasión que sirvió para empezar un tratamiento y fue con su expareja, que le ayudó a salir adelante y les contó a sus papás lo sucedido.

(Lea también: Candidata, que muchos piensan fue ‘robada’ en Miss Colombia, apareció con mensaje diciente)

“Me paré en el balcón del apartamento, estaba allí y tomé el impulso [de saltar], pero en esas llegó la persona con la que vivía en ese momento, mi exnovio, y él me cogió prácticamente en el aire. Él llamó a mis papás, ellos me acompañaron, empecé a ser un proceso espiritual”, concluyó.

Ella inició un tratamiento psicológico que la ayudó a salir adelante y hoy ser reconocida por su participación en Miss Universe Colombia.